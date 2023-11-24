Опубликован мини-гид по Азербайджану - где побывать и что посмотреть?

Поезда в безвизовый Азербайджан может быть интересной в любое время года. Сервис путешествий назвал интересные места и лучшие сувениры из «Страны огней».

Сервис для путешествий OneTwoTrip составил мини-гид по Азербайджану.

Согласно путеводителю под названием «Страна огней и ковров: мини-гид по Азербайджану», побывать стоит по крайней мере в трех городах страны.

Попасть в Азербайджан на данный момент иностранцы могут только воздушным транспортом. Перелет из Москвы в Баку и обратно обойдется минимум в 15 тыс рублей.

Без визы россияне могут находиться в стране до 90 дней. Но если вы планируете провести в Азербайджане больше 15 дней, потребуется регистрация по месту пребывания.

В Баку составители гида рекомендуют посетить Музей ковра, посмотреть на петроглифы в заповеднике Гобустан, увидеть горящую гору Янардаг. Особого внимания заслуживает спроектированный Захой Хадид культурный центр Гейдара Алиева.

В Габале в зимнее время можно кататься на горных лыжах, в теплую погоду гулять по вековой каштановой роще, в любое время года стоит помещения храм удинов - одного из древнейших народов Восточного Кавказа, говорится в мини-гиде.

В городе Шеки туристам рекомендуется витражи Ханского дворца, построенного без единого гвоздя и полакомиться красно-белой пахлавой. Шеки - старинная столица, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, один из городов Великого шелкового пути.

Что привезти из Азербайджана? OneTwoTrip рекомендует обратить внимание на сухофрукты, розовую воду и шафран.