Турнир Большого шлема по дзюдо состоялся в Баку

В минувшее воскресенье в столице Азербайджана завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. Российские спортсмены завоевали на нем пять медалей – 2 золотых и 3 бронзовых.

Накануне завершился третий в этом году турнир "Большого шлема" по дзюдо, в ходе которого спортсмены боролись не только за медали, но и за рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В соревнованиях, проходивших с 16 по 18 февраля в Баку, приняли участие свыше 400 спортсменов из более чем 60 стран мира.

Сильнее всех на турнире выступили дзюдоисты из Азербайджана, России, Франции, Канады и Нидерландов.

Россия

Российские дзюдоисты выступали в Баку в статусе нейтральных индивидуальных атлетов. В ходе соревнований россияне завоевали 2 золотых и 3 бронзовых медали.

В весовой категории до 60 кг "золото" завоевал Рамазан Абдулаев, а в категории свыше 100 кг – Валерий Ендовицкий.

Обладателями бронзовых наград стали Руфат Алескеров (до 60 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Нияз Билалов (до 100 кг).

© Фото: сайт Федерации дзюдо России

Азербайджан

Команда хозяев выиграла на турнире сразу 8 наград – 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.

В категории до 73 кг первым стал Хидаят Гейдаров, в весе до 81 кг – Зелим Цкаев, а весе до 90 кг – Мурад Фатиев.

Серебряные медали достались Омару Раджабли (до 81 кг) и Джамалу Гамзатханову (свыше 100 кг). Бронзовые медали завоевали Балабей Агаев (до 60 кг), Яшар Наджафов (до 66 кг) и Вугар Талибов (до 90 кг).

Грузия

Дзюдоисты из Грузии принесли в копилку своей сборной две награды. Обладателем "золота" в категории до 100 кг стал Илья Суламанидзе, а бронзовым призером в категории до 57 кг стала Этери Липартелиани.

Турция

Представители Турции выиграли всего одну медаль. Ее завоевал в весовой категории до 73 кг Эйдер Токтай.

© Фото: сайт Федерации дзюдо России

Где пройдет следующий турнир "Большого шлема"?

Очередные соревнования в рамках квалификации на Олимпиаду в Париже примет Узбекистан. Они пройдут в Ташкенте с 1 по 3 марта.