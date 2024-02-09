Вестник Кавказа

Турнир Большого шлема по дзюдо состоялся в Баку

Турнир Большого шлема по дзюдо состоялся в Баку
В минувшее воскресенье в столице Азербайджана завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. Российские спортсмены завоевали на нем пять медалей – 2 золотых и 3 бронзовых. 

Накануне завершился третий в этом году турнир "Большого шлема" по дзюдо, в ходе которого спортсмены боролись не только за медали, но и за рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпийские игры 2024 года в Париже. 

В соревнованиях, проходивших с 16 по 18 февраля в Баку, приняли участие свыше 400 спортсменов из более чем 60 стран мира. 
Сильнее всех на турнире выступили дзюдоисты из Азербайджана, России, Франции, Канады и Нидерландов. 

Россия 

Российские дзюдоисты выступали в Баку в статусе нейтральных индивидуальных атлетов. В ходе соревнований россияне завоевали 2 золотых и 3 бронзовых медали. 
В весовой категории до 60 кг "золото" завоевал Рамазан Абдулаев, а в категории свыше 100 кг – Валерий Ендовицкий. 
Обладателями бронзовых наград стали Руфат Алескеров (до 60 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Нияз Билалов (до 100 кг). 

© Фото: сайт Федерации дзюдо России

Азербайджан 

Команда хозяев выиграла на турнире сразу 8 наград – 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых. 
В категории до 73 кг первым стал Хидаят Гейдаров, в весе до 81 кг – Зелим Цкаев, а весе до 90 кг – Мурад Фатиев. 
Серебряные медали достались Омару Раджабли (до 81 кг) и Джамалу Гамзатханову (свыше 100 кг). Бронзовые медали завоевали Балабей Агаев (до 60 кг), Яшар Наджафов (до 66 кг) и Вугар Талибов (до 90 кг). 

Грузия

Дзюдоисты из Грузии принесли в копилку своей сборной две награды. Обладателем "золота" в категории до 100 кг стал Илья Суламанидзе, а бронзовым призером в категории до 57 кг стала Этери Липартелиани. 

Турция

Представители Турции выиграли всего одну медаль. Ее завоевал в весовой категории до 73 кг Эйдер Токтай. 

© Фото: сайт Федерации дзюдо России

Где пройдет следующий турнир "Большого шлема"?

Очередные соревнования в рамках квалификации на Олимпиаду в Париже примет Узбекистан. Они пройдут в Ташкенте с 1 по 3 марта.

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Турнир Большого шлема по дзюдо состоялся в Баку
© Фото: сайт Федерации дзюдо России
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