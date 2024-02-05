Лучшим дзюдоистом 2023 года признали представителя Грузии

Болельщики назвали лучшим дзюдоистом минувшего года грузина Тато Григалашвили. В том году он завоевал золотую медаль мирового первенства.
Грузин Тато Григалашвили признан лучшим дзюдоистом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела среди любителей этого вида спорта Международная федерация дзюдо.
23-летнего грузинского дзюдоиста признают лучшим второй год подряд.
В том году он стал обладателем "золота" чемпионата мира и "серебра" чемпионата Европы. Тато также выиграл парижский турнир "Большого шлема".Он первый в стране дзюдоист, который сумел дважды завоевать "золото" мирового первенства.