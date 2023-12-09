Турнир Большого шлема в Париже: итоги 

В столице Франции состоялся турнир "Большого шлема" по дзюдо. В течение трех дней более 600 спортсменов из 107 стран мира определяли лучших в 14 весовых категориях.

Накануне в Париже завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. На соревнования, проходившие со 2 по 4 февраля, приехал 621 спортсмен из 107 стран мира.

Мужчины определяли лучших в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг, а женщины – до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг.

Во французской столице атлеты боролись не только за медали, но и за очки в рейтинге, важном для попадания на Олимпийские игры 2024 года.

Дзюдоисты из России могли участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе. В Париж приехали четыре российских спортсмена. Азербайджан был представлен 9-ю атлетами, Грузия – 13-ю, Турция – 6-ю.

В чем важность "Большого шлема"?

Соревнования "Большого шлема" в Париже проводятся в рамках Мирового тура, который начался 24 июня 2022 года и завершится 23 июня 2024 года. От выступлений на этих турнирах зависит распределение квот на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Чем примечателен турнир?

Вместе с Олимпийскими играми, чемпионатами мира и турнирами серии "Мастерс" соревнования "Большого шлема" входят в число турниров, на которых дзюдоисты могут набрать наибольшее количество рейтинговых очков.

Как выступили российские дзюдоисты?

Единственную медаль среди представителей РФ на парижском турнире завоевал серебряный медалист чемпионата России и юниорского первенства мира Тимур Арбузов. Он стал обладателем бронзовой награды в категории до 81 кг.

Азербайджан

Азербайджанские дзюдоисты принесли своей команде две серебряные медали. В категории до 81 кг обладателем "серебра" стал Зелим Цкаев, а в категории до 90 кг – Эльджан Гаджиев.

Грузия

Спортсмены из Грузии завоевали на соревнованиях всего одну медаль. Серебряным призером в категории до 73 кг стал Георгий Чихелидзе.

Турция

Турецкие дзюдоисты отметились на турнире одним "золотом" и одним "серебром". Медаль высшей пробы в категории до 90 кг в копилку своей сборной принес Михаил Зганк. Серебряная медаль досталась турчанке Кайре Оздемир в категории свыше 78 кг.

Где пройдет следующий турнир?

Следующие соревнования "Большого шлема" примет Азербайджан. Они пройдут в столице страны 16-18 февраля. Ожидается, что на турнир приедут более 300 спортсменов из 60 стран.