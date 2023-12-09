Вестник Кавказа

Турнир Большого шлема в Париже: итоги 

Дзюдо
© Фото: сайт Федерации дзюдо России
В столице Франции состоялся турнир "Большого шлема" по дзюдо. В течение трех дней более 600 спортсменов из 107 стран мира определяли лучших в 14 весовых категориях. 

Накануне в Париже завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. На соревнования, проходившие со 2 по 4 февраля, приехал 621 спортсмен из 107 стран мира. 

Мужчины определяли лучших в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг, а женщины – до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг. 

Во французской столице атлеты боролись не только за медали, но и за очки в рейтинге, важном для попадания на Олимпийские игры 2024 года

Дзюдоисты из России могли участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе. В Париж приехали четыре российских спортсмена. Азербайджан был представлен 9-ю атлетами, Грузия – 13-ю, Турция – 6-ю. 

В чем важность "Большого шлема"? 

Соревнования "Большого шлема" в Париже проводятся в рамках Мирового тура, который начался 24 июня 2022 года и завершится 23 июня 2024 года. От выступлений на этих турнирах зависит распределение квот на Олимпиаду 2024 года в Париже. 

Чем примечателен турнир? 

Вместе с Олимпийскими играми, чемпионатами мира и турнирами серии "Мастерс" соревнования "Большого шлема" входят в число турниров, на которых дзюдоисты могут набрать наибольшее количество рейтинговых очков. 

Как выступили российские дзюдоисты? 

Единственную медаль среди представителей РФ на парижском турнире завоевал серебряный медалист чемпионата России и юниорского первенства мира Тимур Арбузов. Он стал обладателем бронзовой награды в категории до 81 кг. 

Азербайджан 

Азербайджанские дзюдоисты принесли своей команде две серебряные медали. В категории до 81 кг обладателем "серебра" стал Зелим Цкаев, а в категории до 90 кг – Эльджан Гаджиев. 

Грузия 

Спортсмены из Грузии завоевали на соревнованиях всего одну медаль. Серебряным призером в категории до 73 кг стал Георгий Чихелидзе. 

Турция 

Турецкие дзюдоисты отметились на турнире одним "золотом" и одним "серебром". Медаль высшей пробы в категории до 90 кг в копилку своей сборной принес Михаил Зганк. Серебряная медаль досталась турчанке Кайре Оздемир в категории свыше 78 кг. 

Где пройдет следующий турнир? 

Следующие соревнования "Большого шлема" примет Азербайджан. Они пройдут в столице страны 16-18 февраля. Ожидается, что на турнир приедут более 300 спортсменов из 60 стран.

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