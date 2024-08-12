Дагестанец стал первым на первенстве России по дзюдо

Курбан Кудиев стал чемпионом России по дзюдо. Уроженец Кизилюрта уверенно победил в финале оппонента из Москвы. Тройку лучших замкнул еще один дагестанец.

Дагестанский дзюдоист Курбан Кудиев стал золотым медалистом на прошедшем российском первенстве по дзюдо в Сочи, пишет пресс-служба Минспорта.

Спортсмен выступал в весе до 81 кг. Уроженец Кизилюрта не оставил в финале шансов своему оппоненту из Москву Егору Сухопарову.

Третьим в этом весе стал еще один выходец из дагестанской школы дзюдо – Гаджимурад Омаров.