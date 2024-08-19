Азербайджан представит 7 дзюдоистов на Чемпионат мира

Сборная Азербайджана поедет на чемпионат мира с семью дзюдоистами. Информирует Минспорта Азербайджана.

Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров в этом году пройдет в Лиме, столице Перу. Азербайджан примет участие в этом престижном турнире, выставив семь дзюдоистов, которые будут соревноваться в пяти весовых категориях среди юношей.

«50 кг Бахадир Фейзуллаев, Мухаммадали Гусиев. 55 кгНихад Мамишов. 73 кг Джасур Ибадлы. 81 кг Али Газимамедов, Мехди Аббасов. +90 кг Субхан Ахундов»

– Минспорта Азербайджана

Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров является одним из самых значительных мероприятий в спортивном календаре. Он предоставляет молодым спортсменам возможность продемонстрировать свои навыки на международной арене.

Участие в таком престижном турнире – это не только шанс показать свою физическую подготовку, но и возможность завести ценные знакомства и заключить контракты с тренерами и клубами.

Кроме того, международные турниры играют важную роль в развитии дзюдо как вида спорта. Они способствуют обмену опытом между различными странами, что, в свою очередь, помогает улучшить технический уровень спортсменов. Опыт, полученный на таких соревнованиях, существенно влияет на будущую карьеру спортсменов: многие из них становятся призерами и медалистами Олимпийских игр и чемпионатов мира среди взрослых.