Два борца из Азербайджана стали чемпионами мира

Два азербайджанских борца стали чемпионами мира на проходящем в Аммане чемпионате среди юниоров. На пьедестал почета взошли Туран Дашдамиров и Айхан Джавадов.

В Аммане, столице Иордании, продолжается чемпионат мира по борьбе среди юниоров в возрастной категории до 17 лет (U-17). Сегодня завершились состязания в греко-римском стиле, и азербайджанские борцы показали отличные результаты, заняв первые места на пьедестале почета.

Так, Туран Дашдамиров, молодой и талантливый спортсмен из Азербайджана, стал чемпионом мира, победив в финале кыргызстанца Кутмана Калбаева. До финала Туран Дашдамиров прошел длинный и сложный путь. Он соревновался с лучшими юниорскими борцами из разных стран и демонстрировал высокий уровень техники и физической подготовки.

Финальный поединок между Тураном Дашдамировым и Кутманом Калбаевым стал кульминацией его выступления на чемпионате. Азербайджанский спортсмен продемонстрировал, что способен выдержать давление и сосредоточиться на победе. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу азербайджанского борца.

Еще одним триумфатором этого чемпионата стал Айхан Джавадов, победивший в финальном поединке грузинского борца Вахтанга Лолуу. Он победил со счетом 4:1.

Чемпионат мира по борьбе U-17 является одним из самых значимых событий в мире борьбы. Он собирает лучших молодых спортсменов со всего мира, предоставляя им возможность продемонстрировать свои навыки и таланты на международной арене. Состязания проводятся в нескольких дисциплинах, включая греко-римский и вольный стиль.