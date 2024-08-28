Азербайджанский дзюдоист взял золото на Чемпионате мира

На чемпионате мира по дзюдо среди юниоров золотую медаль взял азербайджанский спортсмен Джасур Ибадлы. Его коллега по сборной завоевал бронзу.

Азербайджанские дзюдоисты с успехом выступают на чемпионате мира среди юниоров в Перу.

Джасур Ибадлы, выступающий в весовой категории до 73 кг, стал победителем, он завоевал золотую медаль, информирует Федерация дзюдо Азербайджана. Другой азербайджанский дзюдоист Мехди Аббасов получил бронзу в весе до 81 кг.

Всего Азербайджан на чемпионате представляют семь спортсменов.