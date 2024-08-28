Азербайджанский паратхэвондист стал чемпионом Паралимпиады

Паратхэквондист из Азербайджана Имамеддин Халилов принес своей стране золотую награду Паралимпийских игр 2024, которые проходят в Париже.

В копилке азербайджанской паралимпийской сборной теперь уже две медали – и одна из них высшего достоинства. "Золото" завоевал сегодня в столице Франции паратхэквондист Имамеддин Халилов.

Он вступил в борьбу за медали во второй день Паралимпиады. Халилов, выступающий в паратхэквондо, К44, весовая категория 70 кг,

начал путь к золоту с четвертьфинала. На этой стадии он победил Мишеля Эрнесто Уокера, приехавшего с Кубы. В полуфинале азербайджанский параатлет одолел соперника из Узбекистана Джавохира Аликулова и вышел в финал, гарантировав себе как минимум серебро.

Наконец, в финале Паралимпиады Халилов взял верх над турецким спортсменом Фатихом Челиком и стал чемпионом Паралимпийских игр.

Напомним, что в первый день Паралимпиады еще один паратхэквондист из Азербайджана, Сабир Зейналов (58 кг, К44) стал бронзовым призером турнира.

Таким образом, на данный момент в "копилке" азербайджанских паралимпийцев две медали – золото и бронза.