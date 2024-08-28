Паратхэквондист из Азербайджана прошел в финал Паралимпийских игр в Париже

Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов обеспечил стране вторую медаль на Паралимпийских играх. Он победил узбекского спортсмена и прошел в финал.

Паратхэквондист Имамеддин Халилов попал в финал Летних Паралимпийских игр во французской столице. Благодаря ему Азербайджан гарантирует себе медаль.

В бое он столкнулся со спортсменом из Узбекистана Жавохиром Аликуловым в категории до 70 кг. Халилов уверенно победил соперника со счетом 7:2.

Напомним, что первую медаль для Азербайджана завоевал паратхэквондист Сабир Зейналов в весовой категории 58 кг. Он подарил стране бронзу.