Вестник Кавказа

Первый вице-президент АР Мехрибан Алиева поздравила Сабира Зейналова с бронзой Паралимпийских игр

Мехрибан Алиева
© Фото: сайт Мехрибан Алиевой
Мехрибан Алиева поздравила паратхэквондиста из АР с победой на Паралимпийских играх. Он завоевал бронзу.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление в связи с завоеванием паратхэквондистом из АР Сабиром Зейналовым медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024».

«Паратхэквондист Сабир Зейналов завоевал для Азербайджана первую медаль на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Искренне поздравляю бронзового призера, желаю всем членам нашей национальной сборной сил, энергии, новых достижений и побед!»

– Мехрибан Алиева

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