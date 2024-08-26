Первый вице-президент АР Мехрибан Алиева поздравила Сабира Зейналова с бронзой Паралимпийских игр

Мехрибан Алиева поздравила паратхэквондиста из АР с победой на Паралимпийских играх. Он завоевал бронзу.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление в связи с завоеванием паратхэквондистом из АР Сабиром Зейналовым медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024».
«Паратхэквондист Сабир Зейналов завоевал для Азербайджана первую медаль на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Искренне поздравляю бронзового призера, желаю всем членам нашей национальной сборной сил, энергии, новых достижений и побед!»
– Мехрибан Алиева