Туристы с Ближнего Востока полюбили Россию

Жители ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии все чаще выбирают отдых в России. На них приходится почти 40% всего иностранного турпотока в РФ.

Главными иностранными туристами в РФ этой зимой станут отдыхающие с Ближнего Востока, следует из результатов исследования онлайн-сервиса Ostrovok.ru

"Этой зимой основной спрос на поездки по России формируют туристы из стран Ближнего Востока - на них приходится 38% от всех бронирований, хотя в прошлом году их суммарная доля была значительно меньше и составляла 23%. Наибольшая часть бронирований поступает из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана"

– исследование

Второе место в структуре иностранного турпотока занимает европейский регион - почти 25%. В основном путешествиями по России этой зимой интересуются граждане Франции, Германии, Нидерландов.

Азия - третий регион в списке лидеров - 19% всего турпотока, при этом с прошлого года поток азиатских туристов в Россию вырос почти в два раза. В Россию едут туристы из Таиланда, Индии, Китая.

С начала года иностранный турпоток в РФ вырос вдвое, а на зимние месяцы - вчетверо.

Куда едут иностранцы? Самый популярный направления это:

Москва;

Санкт-Петербург;

Мурманск и Териберка;

Казань;

Калининград.