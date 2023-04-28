Вестник Кавказа

Туристы с Ближнего Востока полюбили Россию

Туристы в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии все чаще выбирают отдых в России. На них приходится почти 40% всего иностранного турпотока в РФ.

Главными иностранными туристами в РФ этой зимой станут отдыхающие с Ближнего Востока, следует из результатов исследования онлайн-сервиса Ostrovok.ru

"Этой зимой основной спрос на поездки по России формируют туристы из стран Ближнего Востока - на них приходится 38% от всех бронирований, хотя в прошлом году их суммарная доля была значительно меньше и составляла 23%. Наибольшая часть бронирований поступает из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана"

– исследование

Второе место в структуре иностранного турпотока занимает европейский регион - почти 25%. В основном путешествиями по России этой зимой интересуются граждане Франции, Германии, Нидерландов.

Азия - третий регион в списке лидеров - 19% всего турпотока, при этом с прошлого года поток азиатских туристов в Россию вырос почти в два раза. В Россию едут туристы из Таиланда, Индии, Китая.

С начала года иностранный турпоток в РФ вырос вдвое, а на зимние месяцы - вчетверо.

Куда едут иностранцы? Самый популярный направления это:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Мурманск и Териберка;
  • Казань;
  • Калининград.
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