Туристы с Ближнего Востока полюбили Россию

Главными иностранными туристами в РФ этой зимой станут отдыхающие с Ближнего Востока, следует из результатов исследования онлайн-сервиса Ostrovok.ru
"Этой зимой основной спрос на поездки по России формируют туристы из стран Ближнего Востока - на них приходится 38% от всех бронирований, хотя в прошлом году их суммарная доля была значительно меньше и составляла 23%. Наибольшая часть бронирований поступает из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана"
– исследование
Второе место в структуре иностранного турпотока занимает европейский регион - почти 25%. В основном путешествиями по России этой зимой интересуются граждане Франции, Германии, Нидерландов.
Азия - третий регион в списке лидеров - 19% всего турпотока, при этом с прошлого года поток азиатских туристов в Россию вырос почти в два раза. В Россию едут туристы из Таиланда, Индии, Китая.
С начала года иностранный турпоток в РФ вырос вдвое, а на зимние месяцы - вчетверо.
Куда едут иностранцы? Самый популярный направления это:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Мурманск и Териберка;
- Казань;
- Калининград.