Турпоток в Сочи в ноябре достиг полумиллиона

Около 500 тыс туристов посетили Сочи в последний месяц осени 2024. Перед этим в городе-курорте открыли десятки зимних пляжей. А сейчас Сочи готовится к Новому году.

Поток туристов в Сочи в ноябре составил порядка 500 тыс человек, рассказал глава города Андрей Прошунин.

По его словам, в общей сложности с января в Сочи побывали порядка 7,6 миллиона россиян и иностранцев.

Точками притяжения для "осенних" туристов, уточнил мэр, стали зимние пляжи. Прошунин уточнил, что с конца октября в Сочи работают 33 таких пляжа. Они пользуются популярностью не только у гостей, но и у местных жителей.

"Наряду с отдыхом в горах, морское климатолечение остается одним из популярных в осенний период"

– Андрей Прошунин

В мэрии уточнили, что зимние пляжи протянулись на расстояние около 10 км. Посещать их можно каждый день с девяти утра до пяти вечера. За ноябрь такой возможностью воспользовались около 200 тыс человек.

Стоит отметить, что Сочи уже начал готовиться к Новому году 2025: к середине ноября на курорте появится почти сотня арт-объектов.