Сколько горнолыжных трасс и канаток заработают в Краснодарском крае?

Сезон катания на горных лыжах близок к открытию на Кубани, рассказал глава региона. По словам Вениамина Кондратьева, общая протяженность всех горнолыжных трасс составит 170 км.

Инфраструктура для катания на горных лыжах скоро будет ждать любителей активного отдыха на курортах Краснодарского края, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что турпоток на Кубань в любой сезон исчисляется миллионами. Новый горнолыжный сезон стартует уже в ближайшее время.

"Для любителей активного отдыха будут работать 125 различных трасс общей длиной 170 км, а также 66 канатных дорог"

– Кондратьев

По данным краевой администрации, в какой именно день начнется новый горнолыжный сезон, пока не известно, так как эта дата зависит от формирования снежного покрова. Предварительно она придется на неделю с 15 по 22 декабря.