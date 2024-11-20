Горячий Ключ присоединится к туристическому налогу

Власти Горячего Ключа объявили о введении туристического налога в 2025 году. Нововведение позволит решать вопросы социального характера.

Мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил о введении с 2025 года туристического налога, который заменит курортный сбор.

"Налоговая ставка в 2025 году установлена в размере 1% от налогооблагаемой базы, то есть стоимости услуги по предоставлению мест в средствах размещения"

- Сергей Белопольский

Он отметил, что в городе есть всего 60 операторов курортного сбора, 38 из которых попадают под действие туристического налога.

"Несмотря на это, объем поступлений в бюджет увеличится, как и возможности по освоению этих средств"

- мэр города

Белопольский подчеркнул, что туристический налог может будет направить на любые социально значимые вопросы, в отличие от курортного сбора.

Отмечается, что будет дополнен список туристов, которым не придется платить налог. Сюда войдут многодетные семьи, несовершеннолетние, а также жители Кубани.