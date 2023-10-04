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Туристов ждут специальные зоны для шашлыков в Ингушетии

Туристов ждут специальные зоны для шашлыков в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Любители шашлыка смогут не только насладиться изготовлением и поеданием традиционного мясного блюда, но и убрать за собой. Все это станет возможным благодаря открытию рекреационных зон в Джейрахском районе республики.

Более трех десятков рекреационных зон, где можно не только насладиться живописными видами, но и самим приготовить шашлык появится в Ингушетии. Их главной изюминкой станет оборудование: лавочки, мангалы, костровые зоны, а также мешки для мусора.

«В рамках проекта планируется построить не менее 10 благоустроенных площадок до конца этого года и еще 20 - весной 2024 года. Старт установок пошел в предгорном селении Мужичи, а последующие площадки будут рассредоточены по территории равниной и горной Ингушетии»

– комитет по делам молодежи

Авторы проекта позаботились не только о вкусовых, но и о зрительных рецепторах любителей жареного мяса: во время еды их взоры будут услаждать живописные виды ингушской природы.

Чем можно запивать шашлык? Рассказала врач

Чем можно запивать шашлык? Рассказала врач

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