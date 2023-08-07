Чем можно запивать шашлык? Рассказала врач

При выборе напитков к шашлыку стоит придерживаться простых правил: это поможет избежать сложностей с пищеварением, сообщила врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
Охлажденные напитки
Она подчеркнула, что важна температура: холодные напитки вызывают спазм желчного протока, причем чем студенее они, тем вероятность заболевания больше, пишет "Газета.ru".
Шашлык и алкоголь
Доктор призвала не "смешивать" шашлык и спиртное: приготовленное таким образом мясо организму и так сложно переварить. А алкогольные напитки усугубят состояние.
Соки к шашлыку
Не лучший вариант и соки, как магазинные, так и свежевыжатые. И те и другие содержат много сахара, так что, запивая ими жареное мясо, человек рискует набрать вес, отметила гастроэнтеролог.
А что же можно?
"Нейтральные варианты, которые можно употреблять вместе с шашлыком, – теплые морсы, компот из сухофруктов, зеленый или травяной чай"
– Екатерина Кашух