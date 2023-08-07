Чем можно запивать шашлык? Рассказала врач

Опубликовано: 2:10, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шашлык – одно из самых любимых летних блюд в России и не только. Чем же запивать его? Далеко не все напитки принесут пользу, если употреблять их с жаренным на мангале мясом.

При выборе напитков к шашлыку стоит придерживаться простых правил: это поможет избежать сложностей с пищеварением, сообщила врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Охлажденные напитки

Она подчеркнула, что важна температура: холодные напитки вызывают спазм желчного протока, причем чем студенее они, тем вероятность заболевания больше, пишет "Газета.ru".

Шашлык и алкоголь

Доктор призвала не "смешивать" шашлык и спиртное: приготовленное таким образом мясо организму и так сложно переварить. А алкогольные напитки усугубят состояние.

Соки к шашлыку

Не лучший вариант и соки, как магазинные, так и свежевыжатые. И те и другие содержат много сахара, так что, запивая ими жареное мясо, человек рискует набрать вес, отметила гастроэнтеролог.

А что же можно?

"Нейтральные варианты, которые можно употреблять вместе с шашлыком, – теплые морсы, компот из сухофруктов, зеленый или травяной чай"

– Екатерина Кашух