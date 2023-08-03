Шашлык в Москве: где и как замариновать и пожарить самое вкусное мясо?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На дворе август – времени для шашлыков осталось немного! Расскажем, где в Москве можно законно приготовить шашлык, как выбрать мясо, какой маринад лучше всего и как замариновать шашлык.

Больше половины лета пролетело, а вы так и не сходили на шашлыки с друзьями? Самое время задуматься о вылазке на природу, но боитесь покупать готовое мясо в магазине рядом с домом? Давайте вместе разберемся, как вкусно приготовить шашлык, какое мясо брать и где потом воспользоваться мангалом в Москве.

Свежее ли мясо: как понять?

Самое главное в мясе – это его свежесть! Принюхайтесь к куску мяса, который вам предлагают в магазине. Не стесняйтесь, это важно не только для вкуса, но и для здоровья тоже.

Обратите внимание на цвет мяса! Заветренные и уже коричневые куски мяса нам не нужны. Перед покупкой посмотрите в интернете, лучше даже на видео, как должен выглядеть свежий продукт.

Если по всем пунктам мясо из ближайшего магазина прошло проверку, то попробуйте потрогать его – возможно, оно распадется от одного вашего касания. Но делайте это в перчатках и с разрешения продавца, ведь проблемы нам не нужны.

Самым лучшим решением, конечно же, будет мясо из вашей морозилки. Если вы не размораживали и замораживали его несколько раз, то оно вполне пригодно для приготовления шашлыка!

Важный момент: парное мясо не лучший вариант для шашлыка.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое мясо лучше брать на шашлык?

Теперь перейдем к вкусовой составляющей, то есть мясо какого животного все-таки выбрать. Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений и вкуса, но дадим все-таки пару советов по самым популярным вариантам.

Баранина

Если вы в числе любителей баранины, то лучше обратить внимание на молодого барашка, так как его мясо намного мягче и приятнее на вкус.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свинина

Лучший вариант свинины, конечно же, шейка. В этой части не сухое, с небольшими прослойками жира мясо. Его будет легче всего приготовить вкусно, поэтому выбирайте смело!

В принципе можно взять и любую другую часть, например, если вам нравятся куски без жира.

Еще одним хорошим вариантом будет вырезка. В ней, как правило, небольшое количество жира и приятное мягкое мясо.

Курица

Многие скажут, что шашлык из курицы не шашлык, но! Мы не спрашиваем чужое мнение, а говорит о любимом мясе, даже если это курица.

Так вот, абсолютно любая часть курицы подойдет: филе, голени, бедра.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Говядина

Тут ситуация чуть сложнее. Придется брать либо готовые стейки, желательно жирные (на упаковке, скорее всего, укажут жирность), либо кусочки из задней части ноги. И говядину в любом случае придется долго мариновать, чтобы получилось нежное мясо.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Маринад для шашлыка: минералка, пиво или все-таки просто с лучком?

Пришло время разобрать маринады для шашлыка. Приведем для примера по несколько разновидностей маринада на каждый вид мяса – выбирайте, какой подойдет именно вам.

Начнем со свинины!

Маринад с минералкой

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ингредиенты:

свиная шея - 1 кг нарезанный лук - 200 г минеральная газированная вода - 150 мл соль - 1 ч. л. любые специи по вашему вкусу

Приготовление:

Мясо, разумеется, нарезаем на "шашлычные" кусочки, после чего смешиваем с луком, солью и специями на ваш вкус. Делать лучше всего это руками. Попытайтесь как будто втереть в куски мяса специи и лук. Потом залейте минералкой и накройте либо фольгой, либо пленкой, либо просто тарелкой сверху. Оставьте на 1 час в холодильнике. Во время того, как мясо, маринуется можно собрать остальные вещи для шашлыков.

Самый популярный и народный рецепт маринада с майонезом

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ингредиенты:

свиная шея - 1 кг нарезанный лук - 2 шт сметана - 200 г майонез - 50 г чеснок - 1 ч. л. любимые специи по вашему вкусу

Приготовление:

Не забываем все так же нарезать мясо на кусочки. Смешиваем в отдельной таре сметану и майонез, добавляем чеснок и лук, а также любимые специи. Теперь добавляем все это чудо в тару с шашлыком и перемешиваем. Оставляем на ночь, ну, или если вы встали рано утром, то на 5 часов.

Здесь мог быть рецепт маринада для баранины и говядины, но..

Но нет лучше маринада для них, чем просто лук с солью и перцем, что, если честно, нельзя и назвать маринадом!

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рецепт очень легкий: закидываем баранину или говядину в емкость, кладем лук нарезанный и солим-перчим по вкусу. Закрываем чем-нибудь сверху и оставляем на ночь в холодильнике. Все гениальное просто.

Для курицы существует огромное количество рецептов маринадов на любой вкус.

Маринад с соевым соусом и травами

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ингредиенты:

курица (любые части) - 1 кг соевый соус - 2-3 ст. ложки молотый кориандр - 1 ч. л. сахар - 1 ст. л. чеснок - 0.5 ч. л. соль - 1 ч. л. оливковое масло - 1 ст. л.

Как приготовить:

Все ингредиенты смешать в отдельной тарелке, после чего добавить к кусочкам курицы. Перемешать и оставить в холодильнике хотя бы на 2 часа. Маринад может оказаться очень сладким, чтобы это исправить можно добавить чуть-чуть лимонного сока.

Шашлык из курицы: самый простой рецепт

Ингредиенты:

курица (любые части) - 1 кг майонез - 150 г чеснок - 0.5 ч. л. лук нарезанный - 200 г специи по вкусу

Приготовление:

Все смешать и поставить в холодильник.

Где можно жарить шашлык в Москве?

Мясо замариновали, друзей позвали, а идти-то куда? Где же пожарить шашлыки в Москве, да еще бы и бесплатно?

К сожалению, московские законы суровы для любителей шашлыков, поэтому в любом лесу этого не сделаешь. Ну, оно и правильно конечно, а то лесных пожаров нам не хватало.

Жарить шашлыки в городе закон разрешает только в особо оборудованных зонах для пикника. В Москве это, как правило, беседка со скамейками под навесом, в которой могут быть мангал и даже ящики с песком на случай пожара.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже взяли шампуры и кастрюлю с шашлыком и готовы выезжать? Так давайте узнаем, куда.

Терлецкий и Измайловский парки (ВАО)

Да, там есть и мангалы, и удобные столики, но не все из них в подобающем виде. Желающих пожарить шашлык здесь действительно много, поэтому лучше всего придти очень заранее. В выходные в парке стоит такой аромат шашлыков, что места может не хватить.

Как добраться

Чтобы попасть в Терлецкий парк, нужно доехать до станции метро "Новогиреево" и сесть на 617, 64 или 75 автобус. Чтобы добраться до Измайловского, достаточно доехать до станции "Партизанская".

Парк Покровское-Стрешнево (СЗАО)

Небольшой зеленый парк рядом с МЦК. В нем можно найти 20 бесплатных шашлычных зон, где вы сможете отдохнуть и пожарить приготовленное вами дома мясо. Приезжать лучше заранее, особенно если вы собрались на шашлыки на выходных.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться

Вам нужна станция МЦК "Стрешнево" или станции метро "Войковская" и "Щукинская".

Серебряный Бор (СЗАО)

В этом месте в процессе готовки даже искупаться можно будет, только не забудьте попросить кого-нибудь последить за мясом. 26 мангальных площадок к вашим услугам. Приезжать, как и в двух предыдущих случаях, стоит заранее: Москва большая, а людей еще больше, и все хотят шашлычок на выходных.

Как добраться

Сначала доехать до станции метро "Сокол", потом на автобусе 597 до остановки "Хорошевский мост".

Ну все! Шашлык замариновали, место выбрали, друзей собрали, можно и на природу. Обязательно отдохните, поешьте вкусного мяса и сделайте яркие фотокарточки, которые будете пересматривать еще очень долго после этого дня.