Вестник Кавказа

Три дня непогоды обрушатся на Северную Осетию

Машина под ливнем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии распространили штормовое предупреждение. Ненастная погода задержится на три дня и начнется уже сегодня вечером.

МЧС Северной Осетии выпустило штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды в республике.

"С конца дня 12 сентября, а также 13, 14 сентября местами по территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с"

– МЧС региона

Грозы, обильные осадки и сильный ветер могут спровоцировать сход селей в горных районах, а также привести к неблагоприятному подъему уровня воды в реках, следует из сообщения.

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