Северный Кавказ и юг России предупредили о пожароопасности

В Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах РФ на этой неделе сохранится высокий риск возникновения пожаров. Причина – жара и нехватка осадков.

Синоптики в России предостерегают гостей и жителей СКФО и юга страны о сохраняющейся высокой пожароопасности в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

«Практически вся европейская территория России [охвачена пятым классом] пожарной опасности. В Центральном федеральном округе чрезвычайный класс пожароопасности прогнозируется в Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Калужской, Белгородской, Курской областях. Четвертый класс отмечается по округу повсеместно»

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Напомним, что в условиях пожароопасности крайне важно избегать использования открытого огня в лесных зонах и на придомовых территориях. Разжигать мангалы или костры необходимо только в специально отведенных местах.

При обнаружении возгорания важно незамедлительно сообщить в службы экстренной помощи. Кроме того, рекомендуется заранее ознакомиться с местными правилами пожарной безопасности и придерживаться их.