Северный Кавказ и юг России предупредили о пожароопасности

Синоптики в России предостерегают гостей и жителей СКФО и юга страны о сохраняющейся высокой пожароопасности в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
«Практически вся европейская территория России [охвачена пятым классом] пожарной опасности. В Центральном федеральном округе чрезвычайный класс пожароопасности прогнозируется в Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Калужской, Белгородской, Курской областях. Четвертый класс отмечается по округу повсеместно»
– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Напомним, что в условиях пожароопасности крайне важно избегать использования открытого огня в лесных зонах и на придомовых территориях. Разжигать мангалы или костры необходимо только в специально отведенных местах.
При обнаружении возгорания важно незамедлительно сообщить в службы экстренной помощи. Кроме того, рекомендуется заранее ознакомиться с местными правилами пожарной безопасности и придерживаться их.