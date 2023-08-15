Температура в Турции установила новый рекорд

Температура в Турции приблизилась к 50-градусной отметке. Это новый рекорд в истории страны. Предыдущий был установлен два года назад
Во вторник, 15 августа, столбики термометров в Турции достигли плюс 49,5 градусов. Об этом рассказал глава министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции.
"Согласно данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир"
– Мехмет Озхасеки
Предыдущий рекорд был установлен в провинции Шырнак в июле 2021 года.