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Температура в Турции установила новый рекорд

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Температура в Турции приблизилась к 50-градусной отметке. Это новый рекорд в истории страны. Предыдущий был установлен два года назад

Во вторник, 15 августа, столбики термометров в Турции достигли плюс 49,5 градусов. Об этом рассказал глава министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции.

"Согласно данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир" 

– Мехмет Озхасеки

Предыдущий рекорд был установлен в провинции Шырнак в июле 2021 года.

СМИ: турецкий Диарбакыр раскалился до 47 градусов

СМИ: турецкий Диарбакыр раскалился до 47 градусов

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