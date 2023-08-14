СМИ: турецкий Диарбакыр раскалился до 47 градусов

Опубликовано: 19:25, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турцию пришла очередная горячая волна с берегов Африки – в отдельных провинциях страны, в том числе курортном Диарбакыре, температура воздуха поднялась до 47 градусов.

Юго-восток Турции раскалился почти до 50 градусов – так, в турецкой провинции Диярбакыр была зафиксирована жара в 47 градусов в тени, пишет турецкая газета Hürriyet.

Такая же жара стоит во многих соседних провинциях – там, если можно так сказать, на один градус прохладнее, что вынуждает людей сидеть в гостиницах или дома под кондиционером, поскольку на улицах дышать просто нечем – такую жару с трудом переносят и коренные жители, стараясь лишний раз из дома не выходить.

"В Диярбакыре рестораны остаются пустыми из-за жаркой погоды, превышающей сезонную норму. Жители провинции тоже предпочитают не выходить на улицу днем, когда столбики термометров поднимаются до 47 градусов"

- газета Hürriyet

Когда температура воздуха настолько высокая, то это сказывается на бизнесе многих заведений. Граждане предпочитают места с более прохладной погодой, - говорят сами турецкие предприниматели.