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СМИ: турецкий Диарбакыр раскалился до 47 градусов

СМИ: турецкий Диарбакыр раскалился до 47 градусов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турцию пришла очередная горячая волна с берегов Африки – в отдельных провинциях страны, в том числе курортном Диарбакыре, температура воздуха поднялась до 47 градусов.

Юго-восток Турции раскалился почти до 50 градусов – так, в турецкой провинции Диярбакыр была зафиксирована жара в 47 градусов в тени, пишет турецкая газета Hürriyet.

Такая же жара стоит во многих соседних провинциях – там, если можно так сказать, на один градус прохладнее, что вынуждает людей сидеть в гостиницах или дома под кондиционером, поскольку на улицах дышать просто нечем – такую жару с трудом переносят и коренные жители, стараясь лишний раз из дома не выходить.

"В Диярбакыре рестораны остаются пустыми из-за жаркой погоды, превышающей сезонную норму. Жители провинции тоже предпочитают не выходить на улицу днем, когда столбики термометров поднимаются до 47 градусов"

- газета Hürriyet

Когда температура воздуха настолько высокая, то это сказывается на бизнесе многих заведений. Граждане предпочитают места с более прохладной погодой, - говорят сами турецкие предприниматели.

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