Турция на 27% увеличила доходы от туризма

Опубликовано: 22:33, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поток туристов в Турцию в 2023 году вырос на 17,5%, при этом доходы от турбизнеса выросли почти на 30%. Страна заработала на гостях почти $22 млрд за полгода.

Туризм принес Турции за полгода почти $22 млрд, это на 27% больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Из данных, приведенных главой Минтуризма страны следует, что доходы Турции выросли сильнее, чем число отдыхающих.

"Число туристов за отчетный период увеличилось на 17,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 22 945 человек"

– Мехмет Нури Эрсой

Прошлый туристический год принес экономике Турции $46,4 млрд.