СМИ: в Турции появилась виртуальная карта для россиян

Опубликовано: 7:57, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне уже могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции, однако специалисты отзываются о ней довольно неоднозначно – дешевой она точно не будет.

Россияне уже могут рассчитываться за покупки в Турции турецкими лирами с помощью платежной системы Troy, для этого лишь нужно оформить виртуальную карту в приложении, пишет газета "Коммерсант".

"В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции с помощью QR-кода. Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, а пополнять ее можно через СБП (250 тыс лир в месяц, или около 850 тыс рублей). Вернуть на счет в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте"

- "Коммерсант"

Для регистрации пользователям нужен будет цифровой скан заграничного паспорта, и, зарегистрировавшись, туристы смогут совершать онлайн-операции, а вот бесконтактная оплата смартфоном заработает только через пару месяцев. По сути, это даже не карта, а электронный кошелек в Letim, который не привязан к счету в турецком банке, и соответственно, это не физическая карта платежной системы Troy.

Впрочем, особо обольщаться новым продуктом специалисты не советуют: причина - нестабильность турецкой лиры, а также высокие комиссии за пополнение кошелька, снятие наличных и конвертацию. Также они указывают на скудную информацию о сервисе и неработающий колл-центр, пишет издание.