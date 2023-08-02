Граждане Турции заинтересовались Россией

Опубликовано: 18:02, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристы из зарубежных государств стали чаще посещать Россию. Большинство путешественников приезжают из Китая, Турции и Германии. Иностранный турпоток вырос на 130%.

Количество иностранных граждан, посетивших Россию с начала текущего года, увеличилось на 130% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает пресс-служба АТОР.

Так, за первое полугодие этого года в Россию прибыло почти 188 тыс зарубежных туристов, что на 100 тыс больше показателей 2022 года. Тогда страну посетило 81,5 тыс туристов.

"Это в 16,5 раза меньше, чем турпоток в допандемийный период: с января по июнь 2019 года Россия приняла почти два миллиона путешественников из-за границы"

- АТОР

Стоит отметить, что значительная часть прибывших туристов приходится на второй квартал: с апреля по июнь страну посетили 120 тыс иностранцев.

Лидерами по количеству прибывших туристов стали Китай, Турция и Германия. Также большое число путешественников приехало из Туркменистана и Ирана.