Тегеран подтвердил атаку на Исфахан – Израиль отрицает причастность

Иранские официальные СМИ подтвердили факт атаки на провинцию Исфахан. Нападение было совершено с участием беспилотников. Ракетные удары, утверждают в Тегеране, не совершались.

В Иране подтвердили факт нанесения удара по территории страны.

Так, государственное телевидение ИРИ сообщило, что средствами ПВО были сбиты три беспилотника. Это произошло в небе над Исфаханом.

БПЛА были обнаружены примерно в три часа ночи по местному времени (02:30 мск). Была задействована система ПВО, которая "уничтожила их в небе".

Как пишет агентство Tasnim, ракетные удары по Исламской Республике не совершались. Изначально о них сообщали американские СМИ, ссылаясь на источники.

По данным IRNA, средства ПВО работали в нескольких иранских провинциях. Отметим, что воздушное пространство, помимо Исфахана, было закрыто над Тегераном и Ширазом. Согласно последней информации Организации гражданской авиации Ирана, ограничения сняты с 10 утра по местному времени (9.30 мск), однако пассажиров все же просят уточнять ситуацию по конкретным рейсам у авиакомпаний.

Позже также IRNA уточнило, ссылаясь на источники в военном командовании, что удар по беспилотникам был нанесен зенитными орудиями, так как они летели низко.

Представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан на своей странице в соцсети выразил уверенность, что беспилотники были запущены с территории Ирана, то есть не из-за границы. Отвечая на вопрос подписчика, он пояснил, что радиус действия таких БПЛА очень мал, так что они не могли прилететь в Исфахан из других стран.

Ядерные объекты в Исфахане

В провинции Исфахан расположены ядерные объекты Ирана. Tasnim сообщило, что они в полной безопасности и не пострадали.

Информацию подтвердило МАГАТЭ. В агентстве заявили, что ядерные объекты Ирана не понесли никакого ущерба.

"Глава агентства Рафаэль Гросси продолжает призывать к чрезвычайной сдержанности и настаивает, что ядерные объекты не должны становиться целями в военных конфликтах"

– МАГАТЭ

Позиция Израиля

Руководство Израиля, по сведениям источников в правительстве и спецслужбах, не намерено брать на себя ответственность за удар, пишет The Jerusalem Post.

"Око за око, зуб за зуб. Израиль нанес ответный удар так, как атаковали его"

– источник

Признаваться в атаке Израиль не намерен по стратегическим соображениям, во избежание дальнейшей эскалации. При этом в Тель-Авиве уверены, что Иран также предпочел бы сгладить конфликт.

Данные о том, кто совершил нападение на Исфахан, изначально раскрыли американские СМИ, и в Израиле недоумевают по этому поводу: ведь более дальновидным было бы "промолчать", чтобы не допустить нового витка конфликта.