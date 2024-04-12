В Иране объяснили, почему не атакуют после удара по Исфахану

Иран не готовит немедленного ракетного ответа на ночную атаку. Пока не установлено, кто стоит за ударом по Исфахану, рассматривается версия о проникновении, а не внешней атаке.

Немедленного ответа на удар по Исфахану от Ирана не последует, рассказал высокопоставленный иранский чиновник, передает агентство Reuters.

"Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом"

– чиновник

Также источник Reuters отметил, что информация об иностранном источнике нападения не подтверждена.

"Мы не подверглись внешней атаке, и [участники] дискуссий склоняются [к тому, что речь идет] скорее о проникновении, чем о нападении"

– чиновник

В ночь на пятницу над Исфаханов в Иране были сбиты беспилотники. Американские СМИ пишут о том, что инцидент стал ответом Израиля на атаку 13 апреля. В Иране не подтверждают информацию об израильском нападении.