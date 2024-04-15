Чего ждать от Ирана и чего от него хочет Израиль?

Иран и Израиль обменялись ракетными и ударами и атаками беспилотноков. Тегеран не планирует наносить быстрый ответный удар после атаки Израиля в пятницу, тем не менее обмен ударами взывает опасения по поводу эскалации конфликта. Эксперты прогнозируют, какие шаги планируют могут предпринять стороны конфликта.

Что известно об ударе Израиля по Ирану?

· По данным СМИ, объектом ударов по Ирану была база ВВС рядом с городом Исфахан.

· Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников.

· Ядерные объекты не были целью ударов Израиля по Ирану.

· США не поддерживали ответный удар Израиля по Ирану, хотя получили сообщение из Тель-Авива о том, что атака произойдет в ближайшее время.

Чего Израиль хочет от Ирана?

После ударов Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля Тегеран демонстрирует: "возмездие свершилось", дан ответ на атаку консульства в Дамаске, и дальнейшие попытки втянуть его в полномасштабный конфликт с Тель-Авивом обречены на провал. У Израиля, похоже, другие цели. Диспозицию сил бывший итальянский дипломат, специализирующийся на проблемах Ближнего Востока, Марко Карнелос описал так:

Заметно, к чему стремится премьер-министр Нетаньяху. Оказывается серьезное давление на способность Тегерана поддерживать свою политику "стратегического терпения" по отношению к Тель-Авиву. Это ловушка.

Зачем это нужно? Карнелос упомянул о желании Нетаньяху превратить конфликт в Газе в региональный пожар. Полыхать, по его замыслу, должны другие проблемные точки, в настоящий момент тлеющие. Это позволит ему Нетаньяху продлить пребывание на премьерском посту и создать "настолько опасную ситуацию, которая может подтолкнуть США присоединиться к Израилю в конфликт против Ирана".

Сложно предугадать, о чем может думать в этот момент иранское руководство. Логичная и вероятная тактическая задача Тегерана – попытаться минимизировать напряженность и работать на дипломатическом треке со своими арабскими соседями. Необходимо привлечь их внимание к взрывоопасной ситуации, волна от которой пройдет и по Аравийскому полуострову, и по Персидскому Заливу, и по Северной Африке, не говоря уже о Восточном Средиземноморье.

Американский исследователь иранского происхождения Хоссейн Асгари, почетный профессор Школы бизнеса GW в Вашингтоне, поддержал эту оценку, подчеркнув, что лучшее, что Тегеран мог бы сделать с точки зрения Нетаньяху — отреагировать симметрично:

Израиль хочет, чтобы Иран выпустил ракеты по израильским городам, вызвав массовую резню. Тогда он мог бы смело использовать свои американские 2000-фунтовые бомбы для уничтожения бункеров по иранским ядерным объектам и городам и убедить США присоединиться к боевым действиям. Нетаньяху намерен посеять хаос, чтобы остаться у власти и избежать тюрьмы, чтобы уничтожить Иран как угрозу раз и навсегда.

По словам ученого, Израиль относится к большинству арабских стран "с презрением", а региональных лидеров считает слабыми, жаждущими наживы и роскоши фигурами, которые не представляют реальной угрозы для программы Тель-Авива. А Исламскую республику в Израиле опасаются "из-за истории Ирана и того, что иранцы могут сделать", сказал Аскари, отсюда и агрессия, пусть пока и вербальная.

Что предпримет Иран?

Иран — единственная страна на Ближнем Востоке, которая противостоит США и их союзнику Израилю. Тегеран пытается доказать всем соседям-мусульманам свою антиколониальную позицию и предстать защитником ислама. Но военный ресурс Ирана не соответствует его геополитическим амбициям. Тегеран осознает, что у него нет военной мощи, чтобы гарантировать победу над Израилем и США в прямом конфликте, и что ему необходимо сбалансировать внутренние потребности и правильно сделать ставки за рубежом. Будучи мастерами асимметричной войны, иранцы располагают множеством инструментов, позволяющих ответить на агрессию, не провоцируя тотальную войну с Тель-Авивом и его американскими сторонниками.

Когда будут расставлены над i все точки войны в Газе, Иран можно будет рассматривать как реального оппонента имперским державам. Наиболее влиятельные арабские правители будут опозорены. Поэтому Иран должен поддержать своих суррогатов в регионе и каким-то значимым образом отомстить Израилю и Соединенным Штатам

— Хоссейн Асгари.

По его словам, самый предсказуемый сценарий "взвешенного возмездия" - кибератаки по жизненно важным инфраструктурным объектам как в Израиле, так и его союзников по всему миру.

Думаю, что Иран совершит ряд шагов, которые будут постоянно наносить ущерб Израилю и США. Иран будет оказывать давление на Ирак, чтобы тот изгнал все американские войска и закрыл их базы со своей территории. Чувствуя гнев арабов по отношению к своим бесхребетным правителям, Соединенным Штатам и Израилю, Иран будет поддерживать арабских диссидентов в нападках на интересы Израиля и США по всему миру

- политолог.