Театр юного зрителя разнообразит репертуар в Северной Осетии

Театра юного зрителя «Саби» расширит репертуар. Планируется, что в ближайшее время появится пять новых постановок, основанных на нартских сказаниях.

Власти Северной Осетии финансово поддержат театра юного зрителя «Саби». Эта субсидия и позволит зрителям увидеть пять новых постановок, включая спектакли, основанные на богатом наследии нартских сказаний. В репертуаре появятся спектакли, вдохновленные нартскими сказаниями.

«Саби» не просто театр, а место, где зарождается любовь к искусству у молодого поколения Северной Осетии. С момента основания он стал важной частью культурной жизни региона. Театральные постановки помогают детям и подросткам формировать эстетический вкус, развивать воображение и понимание мира.

«У ТЮЗа особенно важная миссия – развивать и воспитывать наших младших, ведь каждая сказка обращается к ценностям нашей культуры и истории. Такое достойное дело не может остаться без внимания государства»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

По его словам, инвестиции в культуру способствуют сохранению национального самосознания, исторической памяти и, конечно, экономическому росту. Поэтому выделение средств на поддержку театра «Саби» – это не просто финансовая помощь учреждению, это инвестиции в будущее культуры и образования Северной Осетии.