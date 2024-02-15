Северная Осетия услышит шедевры Пуччини

Любителей оперного пения ждут во Владикавказе, где 29 февраля и 1 марта будут исполнены две Одноактные оперы Джакомо Пуччини. За дирижерским пультом – Заурбек Гугкаев.

Одноактные оперы Джакомо Пуччини прозвучат в Северной Осетии в исполнении артистов Мариинки.

«На сцене Театра оперы и балета владикавказского филиала Мариинского театра впервые состоятся показы знаменитых одноактных оперных шедевров Джакомо Пуччини – „Сестра Анжелика“ и „Джанни Скикки“»

– пресс-служба филиала Мариинского театра

Одноактные оперы Джакомо Пуччини – «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки» – являются настоящими шедеврами оперного искусства. Каждая из них рассказывает уникальную историю, заставляя зрителя переживать различные чувства и эмоции.

«Сестра Анжелика» – это трогательная история о монахине, которая ищет истинного покаяния и прощения. Она пытается найти мир и спокойствие в своем религиозном призвании, но ее внутренние конфликты и страдания не дают ей покоя. Опера полна глубоких эмоций и позволяет зрителю заглянуть в душу героини.

Вторая одноактная опера – «Джанни Скикки» – рассказывает историю бедного молодого человека, который влюбляется в девушку из богатой семьи. Опера поднимает важные вопросы о любви, судьбе и социальных различиях.

За дирижерским пультом – народный артист Северной Осетии Заурбек Гугкаев. Показы будут проходить с 29 февраля и 1 марта.