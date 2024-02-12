Музыкальный атлас Ингушетии представили в парламенте республики

Презентация уникального издания – музыкального атласа Ингушетии – состоялась сегодня в стенах Народного собрания региона. Проект был приурочен к столетию Ингушетии, которое отмечается в 2024 году.

Удивительную книгу презентовали сегодня в ингушском парламенте – это двухтомное издание "Музыкальный атлас. Ингушетия", говорится в Telegram-канале РИ.

Атлас его создатели посвятили ингушскому поэту Али Хашагульгову: в прошлом году отмечалось 80 лет со дня его рождения. Кроме того, выпуск атласа приурочен еще к юбилею Ингушетии, который отмечается в этом году.

Как отметили в пресс-службе парламента, атлас впервые объединил разнообразные направления ингушской музыкальной культуры. В него также вошел опыт деятелей, которые так или иначе занимались ингушской народной музыкой.

"Исследовательская работа проводилась в рамках проекта "Илли. Возрождение архаичного музыкального творчества ингушей" Ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки", который получил поддержку Президентского Фонда культурных инициатив"

– парламент РИ

Народная музыка Ингушетии

Основной источник народной ингушской музыки – нартовский эпос. Такая музыка звучала прежде всего во время свадебного обряда.

Ингушский музыкальный фольклор включал также "мелодии для слушания", то есть инструментальную музыку – ладугу йиш и ладувга ашараш.

Танцы, шествия и джигитовка происходили под танцевальные мелодии – халхаран йиш , халхара йиш.

Знали ингуши и вокальные жанры, например, илли – героико-эпические песни.