Сколько человек начали заниматься спортом в Ингушетии?

Спорт становится все более популярным в Ингушетии. За год количество занимающихся спортом жителей республики выросло почти на 8%, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Популярность физкультуры и спорта в Ингушетии продолжает расти, поделился информацией о достижениях глава республики.

Махмуд-Али Калиматов напомнил о поставленной Владимиром Путиным задаче – к концу десятилетия в России должны регулярно заниматься спортом минимум 70% граждан, и подчеркнул, что Ингушетия продвигается на пути к достижению этой цели.

"Уже свыше 46%, а именно 226 305 человек наших земляков занимаются регулярно спортом, тогда как в 2022 году этот показатель был равен 38,2%"

– глава Ингушетии

В числе прочих мер, предпринимаемых властями, – создание спортивной инфраструктуры. В 2024 году, уточнил Калиматов, в Сунже и сельском поселении Барсуки откроются новые ФОКи.

Напомним, планку в 70% россиян, которые должны систематически заниматься спортом в 2030 году, глава государства назвал в октябре. Тогда он уточнил, что имеет в виду людей всех возрастов и всех групп здоровья. Путин подчеркнул, что спорт в России должен стать нормой жизни.