Ингушский язык продолжат изучать в школах республики

В министерстве образования Ингушетии заверили, что слухи о сокращении в школьной программе региона количества часов по изучению родного языка и литературы - всего лишь слухи.
"Есть учебный план, который отправлен во все учреждения, никаких сокращений часов на изучение ингушского языка не было и не планируется. Такого указания не давалось нашим министерством"
– глава отдела нацобразования Минобрнауки Ингушетии Хизир Вышегуров
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в республике хотя сократить изучение ингушского языка и литературы школьниками.
Представитель министерства добавил, что с 16 по 25 февраля в республике пройдет декада ингушского языка и литературы. В рамках декады состоится ряд мероприятий. В программе круглые столы с литераторами, творческие встречи, семинары и мастер-классы, конкурсы, выставки, фестивали и многое другое.