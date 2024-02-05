Осетинский язык начнут изучать в университете Алеппо

Студенты университета в Алеппо смогут начать изучение осетинского языка. Обучение будет проводиться в онлайн-формате преподавателями Юго-Осетинского университета. Помимо занятий языком, учащиеся будут осваивать историю Северной Осетии. Отметим, что ранее университеты заключили соглашение о сотрудничестве.
"Мы предложили открыть в их вузе факультатив по дистанционному изучению осетинского языка и нашей истории для всех желающих из числа студентов и сотрудников университета Алеппо. Им понравилось это предложение"
– ректор вуза Вадим Тедеев
Далее он отметил, что на открытии курса осетинского языка университеты останавливаться не будут: планируется проведение совместных конференций по обмену опытом, а также научно-практических мероприятий, участниками которых станут студенты и профессорско-преподавательский состав.