Вестник Кавказа
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Семейные стипендии появились в Северной Осетии

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семейные студенты в Северной Осетии будут получать специальную стипендию в размере от 25 тыс рублей. Новая выплата появилась в североосетинском госуниверситете.

В Северной Осетии в рамках Года семьи решили поддержать семейных студентов, для них учреждена особо стипендия.

Нововведение будет действовать в Северо-Осетинском госуниверситете имени К.Л. Хетагурова.

"2024 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. У нас есть студенты, которые успели и сумели отличиться не только в учебе и творчестве, но и создать семью. Хочется поддержать таких студентов, ведь здоровая, красивая семья - это основа благополучия всего государства"

– ректор Алан Огоев

Кому будет выплачиваться семейная стипендия? Получать ее смогут студенты очного отделения, официально состоящие в браке и имеющие ребенка. Сколько составит выплата? Стипендия составит 25 тыс рублей на семью из трех человек, если детей двое - 30 тыс рублей. Каждый студент-родитель будет получать по 10 тыс рублей, на каждого ребенка выплачиваться будет по 5 тыс рублей.

Всего семейная стипендия в Северной Осетии назначена восьми студенческим семьям, пишет ТАСС.

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