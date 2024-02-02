Семейные стипендии появились в Северной Осетии

В Северной Осетии в рамках Года семьи решили поддержать семейных студентов, для них учреждена особо стипендия.
Нововведение будет действовать в Северо-Осетинском госуниверситете имени К.Л. Хетагурова.
"2024 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. У нас есть студенты, которые успели и сумели отличиться не только в учебе и творчестве, но и создать семью. Хочется поддержать таких студентов, ведь здоровая, красивая семья - это основа благополучия всего государства"
– ректор Алан Огоев
Кому будет выплачиваться семейная стипендия? Получать ее смогут студенты очного отделения, официально состоящие в браке и имеющие ребенка. Сколько составит выплата? Стипендия составит 25 тыс рублей на семью из трех человек, если детей двое - 30 тыс рублей. Каждый студент-родитель будет получать по 10 тыс рублей, на каждого ребенка выплачиваться будет по 5 тыс рублей.
Всего семейная стипендия в Северной Осетии назначена восьми студенческим семьям, пишет ТАСС.