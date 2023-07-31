Татарстан подарит Азербайджану индустриальный парк

Делегация из Татарстана побывала с рабочим визитом в Азербайджане. В ходе него власти республики заявили о готовности открыть индустриальный парк в Азербайджане.
Азербайджан с рабочим визитом посетила делегация из Татарстана во главе с замглавы Минпромторговли российского региона Германом Лернером.
В ходе своего пребывания заместитель министра заявил, что технополис "Химград" готов открыть в Азербайджане индустриальный парк.
Как заявил Лернер, проект парка включает в себя появление готовой промышленной инфраструктуры с налоговыми льготами и преференциями для резидентов с соответствии с законодательством Азербайджана.