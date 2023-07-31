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Татарстан подарит Азербайджану индустриальный парк

Татарстан подарит Азербайджану индустриальный парк
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Делегация из Татарстана побывала с рабочим визитом в Азербайджане. В ходе него власти республики заявили о готовности открыть индустриальный парк в Азербайджане.

Азербайджан с рабочим визитом посетила делегация из Татарстана во главе с замглавы Минпромторговли российского региона Германом Лернером.

В ходе своего пребывания заместитель министра заявил, что технополис "Химград" готов открыть в Азербайджане индустриальный парк.

Как заявил Лернер, проект парка включает в себя появление готовой промышленной инфраструктуры с налоговыми льготами и преференциями для резидентов с соответствии с законодательством Азербайджана.

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