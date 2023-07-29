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Минобороны Азербайджана обеспечит безопасность авиаперевозок

Минобороны Азербайджана обеспечит безопасность авиаперевозок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские боевики создают угрозу для пассажирского авиасообщения посредством радиопомех. Глава Минобороны Азербайджана дал поручение по обеспечению безопасности перевозок в воздушном пространстве страны.

Сегодня в Баку прошло служебное совещание в министерстве обороны АР под руководством главы ведомства генерал-полковника Закира Гасанова.

На совещании было отмечено, что в последнее время участились случаи применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, радиопомех, направленных против систем спутниковой навигации GPS самолетов. С проблемами сталкиваются не только азербайджанские, но и зарубежные авиакомпании, выполняющие перевозки пассажиров в воздушном пространстве Азербайджана. Сбои в работе GPS пассажирских воздушных судов были зафиксированы 24, 25 и 27 июля. Закир Гасанов поручил обеспечить безопасность самолетов.

В совещании приняли участие замглавы ведомства, командующие войсками, начальники главных управлений и управлений Минобороны Азербайджана, командиры воинских объединений.

Минобороны Азербайджана: армянские боевики создают угрозу для пассажирских самолетов

Минобороны Азербайджана: армянские боевики создают угрозу для пассажирских самолетов

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