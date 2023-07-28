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Минобороны Азербайджана: армянские боевики создают угрозу для пассажирских самолетов

Минобороны Азербайджана: армянские боевики создают угрозу для пассажирских самолетов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Безопасность перевозки авиапассажиров под угрозой - армянские боевики создают радиопомехи, мешающие работе навигационных систем GPS. С проблемами уже столкнулись AZAL и Czech Airlines.

Несколько авиарейсов, в том числе международных, столкнулись с проблемами в работе системы спутниковой навигации, из-за помех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями с азербайджанской территории, где временно размещен российский миротворческий контингент, информирует сегодня министерство обороны АР.

«В результате применения радиопомех с 10:49 до 11:16 произошли сбои в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа ATR-45 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», 24 июля выполнявшего рейс по маршруту Баку-Физули, с 14:48 до 15:25 - в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа C-680 авиакомпании «Чешские авиалинии», 25 июля выполнявшего рейс по маршруту Будапешт-Баку, с 14:08 до 14:30 и с 15:04 до 15:26 - в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа ATR-45 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», 27 июля выполнявшего рейс Баку-Габала и в обратном направлении»

– Минобороны Азербайджана

Проблемы из-за деятельности НВФ возникают у самолетов, находящихся в воздушном пространстве Азербайджана, радиопомехи угрожают безопасности авиаперевозки пассажиров как азербайджанскими, так и зарубежными перевозчиками. Оборонное ведомство республики уведомило о происходящем командование российского миротворческого контингента в регионе.

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