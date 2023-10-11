Ташкент перейдет на китайские электробусы BYD

Администрация столицы Узбекистана заключила рамочное соглашение с ведущей китайской компанией-автопроизводителем BYD о поставках в Ташкент тысяч ее электробусов.
Документ подразумевает закупку муниципалитетом Ташкента 2 тыс электробусов K9UD eBus с нулевыми выбросами в атмосферу, которые обладают высоким уровнем безопасности, надежностью и лучшим комфортом для пассажиров в своем классе. Запас хода электробуса – до 325 км, а его вместительность - до 90 пассажиров.
В соглашении также указывается, что компания-производитель адаптирует транспортное средство к условиям Средней Азии, чтобы техника соответствовала местным климатическим и дорожным условиям.
Планируется, что первая партия из 200 электробусов будет поставлена в Ташкент 2024 году.
Следует заметить, что электробусы на улицах Ташкента – не новинка: еще в начале минувшего года в Ташкент поступили новые 20 электробусов, выпущенных компанией YUTONG BUS. С тех пор городские власти присматривались к перспективному городскому транспорту и вынашивали планы по его закупке, а горожане с удовольствием пользовались комфортными и экологичными электробусами.