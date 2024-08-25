Танцплощадка вернулась в Комсомольский парк Кисловодска

В Кисловодске в рамках реновации Комсомольского парка восстановили танцплощадку. Площадка была открыта в середине прошлого века.
Историческая танцевальная площадка восстановлена в Комсомольском парке курортного Кисловодска.
"Парк был заложен в 1953 году, и одной из его популярных локаций была танцевальная площадка, где проходили танцевальные вечера, встречались жители и гости курорта. Во время работ по благоустройству танцевальную городскую локацию удалось восстановить"
– городская администрация
Танцплощадка получила современное звуковое оборудование, экологичное освещение и амфитеатр для зрителей. В будущем она сможет использоваться не только для проведения танцевальных вечеров, но и для организации различных творческих мероприятий.