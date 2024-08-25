Вестник Кавказа

Танцплощадка вернулась в Комсомольский парк Кисловодска

Танцплощадка вернулась в Комсомольский парк Кисловодска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске в рамках реновации Комсомольского парка восстановили танцплощадку. Площадка была открыта в середине прошлого века.

Историческая танцевальная площадка восстановлена в Комсомольском парке курортного Кисловодска.

"Парк был заложен в 1953 году, и одной из его популярных локаций была танцевальная площадка, где проходили танцевальные вечера, встречались жители и гости курорта. Во время работ по благоустройству танцевальную городскую локацию удалось восстановить"

– городская администрация

Танцплощадка получила современное звуковое оборудование, экологичное освещение и амфитеатр для зрителей. В будущем она сможет использоваться не только для проведения танцевальных вечеров, но и для организации различных творческих мероприятий.

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