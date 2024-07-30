Бесплатный кинотеатр под открытым небом открылся в Кисловодске

Пространство вокруг Старого озера в Кисловодске обзавелось бесплатным летним открытым кинотеатром. Администрация будет публиковать расписание показов у себя на сайте и страничках в соцсетях.

Старое озеро в Кисловодске продолжает превращаться в место притяжения не только местных жителей, но и гостей города – на его территории появился открытый летний кинотеатр, рассказали в администрации курорта. Показы фильмов проводятся бесплатно.

«Новая сцена и большой LED-экран, которые мы предусмотрели в рамках благоустройства озера, будут эксплуатироваться для бесплатных кинопоказов»

- администрация Кисловодска

Кинотеатр будет постоянно работать в теплые месяцы. Афиша будет публиковаться на сайте и соцсетях администрации Кисловодска.

Накануне жители курорта и его гости посмотрели 3 российские киноленты в рамках всероссийской акции «Ночь кино».