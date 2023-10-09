Свыше 400 палестинцев стали жертвами от ракетных ударов Израиля

Опубликовано: 10:49, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате ответных действий Израиля против сектора Газа погибли более 400 палестинцев, в том числе женщины и дети, пострадали около 2,3 тыс человек.

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 436 человек, сообщает пресс-служба местного министерства здравоохранения.

Отмечается, что среди погибших есть женщины и дети. Помимо этого, в результате ударов со стороны Израиля пострадали порядка 2,2 тыс человек.

"Четыреста тридцать шесть палестинцев погибли... Среди погибших 91 ребенок и 61 женщина. 2271 человек пострадал, в том числе 244 ребенка и 151 женщина"

- Минздрав сектора Газа

Ранее в ведомстве говорили о 413 погибших.

В свою очередь, израильские военные передают, что атака ХАМАС на Израиль убила до 700 израильтян, свыше тысячи получили ранения. Кроме того, 73 солдата ЦАХАЛ погибли, пишет Times of Israel.

Что касается заложников, то в настоящее время палестинские группировки удерживают 130 мирных израильтян. В секторе Газа 123,5 тыс палестинцев покинули свои дома.