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Света нет в Сунже

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дожди затопили ингушский город Сунжа. Вода подтопила дома. Кроме того, в городе нет света.

Свет отключился в Сунже из-за ливней, вода заливает дома. О ЧП рассказали власти города.

"В результате ливневых дождей в городе произошло отключение электроснабжения, наблюдается затопление дворовых территорий и подвальных помещений частных домовладений"

– администрация Сунжи

В пресс-службе добавили, что уровень воды в реке не превышает нормы.

Подчеркивается, что отдел ГО и ЧС, а также сотрудники экстренных служб перешли в режим повышенной готовности.

В МЧС уточнили, что все спасатели отправились на помощь тем, кто нуждается в ней. В их числе и родители, дети которых остались одни дома и которые из-за непогоды не могут добраться до них.

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