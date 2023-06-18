Режим ЧС введен во Владикавказе

Опубликовано: 18:59, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильные ливни прошли сегодня в столице Северной Осетии. Они вызвали подтопления, а в поселке Южный сошел сель. Власти города решили ввести режим ЧС.

Режим ЧС начал действовать во Владикавказе с 18.00 мск, сообщает пресс-служба администрации города.

Решение было принято по итогам заседания комиссии по ЧС. Оно прошло под председательством главы города Вячеслава Мильдзихова.

Во время заседания было сообщено, что из-за сильных ливней в районе поселка Южный сошел сель.

"Многие дома подтоплены, есть разрушения"

– администрация Владикавказа

Стихия нанесла ущерб имуществу местных жителей. В городе будут созданы комиссии, которые оценят его объем.