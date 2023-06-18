Режим ЧС введен во Владикавказе

Сильные ливни прошли сегодня в столице Северной Осетии. Они вызвали подтопления, а в поселке Южный сошел сель. Власти города решили ввести режим ЧС.
Режим ЧС начал действовать во Владикавказе с 18.00 мск, сообщает пресс-служба администрации города.
Решение было принято по итогам заседания комиссии по ЧС. Оно прошло под председательством главы города Вячеслава Мильдзихова.
Во время заседания было сообщено, что из-за сильных ливней в районе поселка Южный сошел сель.
"Многие дома подтоплены, есть разрушения"
– администрация Владикавказа
Стихия нанесла ущерб имуществу местных жителей. В городе будут созданы комиссии, которые оценят его объем.