Север Армении несильно тряхнуло

Небольшое землетрясение произошло утром в пятницу в северной части Армении. В эпицентре оно ощущалось на 6 баллов. Информации о возможных раненых пока нет.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня на севере Армении, о них сообщила Спасательная служба МВД.

Землетрясение случилось на расстоянии 8 км на юго-восток от Спитака. Глубина очага достигала 10 км. Магнитуда стихийного бедствия составила 3,7.

Что касается силы толчков, то в эпицентре она оценивается в 6 баллов. В Лорийской области в целом оно ощущалось на 4 балла, в Ширакской – на 3–4 балла, в Арагацотнской – на 2–3 балла.

Жертв, раненых и разрушений, по предварительным данным, нет.