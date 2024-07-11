Страны ЕАЭС сокращают экспорт казахстанских автомобилей

В Казахстане зафиксировали резкое сокращение эскорта произведенных в стране легковых автомобилей: он уменьшился почти в 17 раз – с 10 тысяч до 554 единиц.

Казахстанские статистики отмечают, что в первом полугодии резко сократился экспорт легковых автомобилей: впервые за последние годы он упал почти в 17 раз, из страны вывезли всего 554 автомобиля, рассказали в аналитическом агентстве страны.

Особенно заметно сказался экспорт в Россию, которая долгое время оставалась главным импортером казахстанских автомобилей, занимая в общем объеме экспорта внушительные 92,6% из общего числа в 9,1 тыс авто, пишет Finprom.kz.

Сейчас же в Россию за полгода было отправлено всего 115 казахстанских легковушек – просто смешное по масштабам производства число, и то большинство этих продаж прошло в первом квартале, когда еще не вступила в силу новая система управления рисками, внедренная Евразийской экономической комиссией.

Нововведения, обязывающие поставщиков при занижении таможенной стоимости выплачивать разницу, основанную на средней цене такого автомобиля, лишило перекупщиков стимула заниматься поставками в Россию, и не только: нововведение уже отразилось на экспорте автомобилей из Казахстана и в другие страны ЕАЭС.

Так, в первом полугодии текущего 2024 года в 18 раз упал экспорт машин в Беларусь, а на в Кыргызстан - на 27,5%, что существенно, на 44,7%, обрушило их производство в самом Казахстане.