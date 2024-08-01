В Казахстане построят пятый сахарный завод

Власти Казахстана приняли решение построить в Жамбылской области страны сахарный завод, который сможет перерабатывать до миллиона тонн сахарной свеклы в год и производить до 130 тысяч тонн сахара.

В правительстве Казахстана представили новый инвестиционный проект, согласно которому в Жамбылской области страны появится мощный сахарный завод, который построят "К-Агро Холдинг" и холдинг "Байтерек".

Мощность переработки завода составит 8-10 тыс т сахарной свеклы в сутки, в год завод сможет переработать 1 млн т сырья и произвести около 130 тыс т сахара, рассказали подробности на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Sputnik Казахстан.

"Параллельно ведется модернизация действующих сахарных заводов для увеличения мощностей. Эти работы вкупе со строительством нового завода позволят Казахстану поэтапно снизить импортозависимость по сахару и начать производить продукты глубокой переработки из сахарной свеклы"

- правительство Казахстана

Сейчас в Казахстане работают четыре сахарных завода, которые перерабатывают за сутки 8,7 тыс т сахарной свеклы и 2,4 тыс т тростникового сырца – новое предприятие станет самым мощным заводом в стране и позволит полностью покрыть ее потребности – в минувшем 2023 году объем внутреннего потребления сахара в стране составил 507 тыс т.