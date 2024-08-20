Казахстан почти наполовину сократил сборку легковых авто

Последствия снижения спроса на легковые автомобили, собранные в Казахстане, уже сказываются на производительности машиностроительной отрасли – она выпустила на 40% меньше автомобилей, отметили в правительстве.

Машиностроительная отрасль в Казахстане в нынешнем году серьезно снизила темпы – за девять месяцев нынешнего 2024 года автозаводы страны выпустили в общей сложности 82 тыс легковых автомобилей, что значительно меньше, чем годом ранее, когда было произведено 134 тыс легковушек.

При этом авторынок страны практически насыщен, а вот с вывозом собранных на казахстанских предприятиях корейских и китайских автомобилей возникает все больше проблем. Тем не менее, Казахстан планирует удвоить объемы производства автомобилей к 2028 году, заявил сегодня на заседании правительства глава Минпрома страны Канат Шарлапаев, передает Sputnik Казахстан.

"Одним из основных преимуществ развития машиностроения является мощный мультипликативный эффект. Так, согласно международному опыту, создание в отрасли одного рабочего места стимулирует появление порядка семи-восьми рабочих мест в смежных отраслях"

- Канат Шарлапаев

Автомобилестроение – ведущая отрасль машиностроения страны, оно составляет 39%, в этом секторе занято порядка 120 тыс человек в более чем 4 тыс компаний, общие инвестиции в машиностроение за девять месяцев 2024 года составили 124 млрд тенге.