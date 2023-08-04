Штрафы за задержки для авиакомпаний вырастут, но останутся смешными

Опубликовано: 21:27, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские авиакомпании с апреля следующего 2024 года начнут штрафовать на более крупные суммы – штрафы увеличатся в четыре раза, однако вряд ли это порадует наших авиапассажиров.

С апреля следующего года суммы штрафов за задержки и просрочки в доставке авиапассажиров, их багажа или груза, вызванные по вине российского авиаперевозчика, вырастут в четыре раза – закон об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин, документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь каждый час задержки рейса или несвоевременной доставки груза вырастет с 25 до 100 рублей, передает РИА Новости.

Безусловно закон нужный – сейчас за каждый час просрочки доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% МРОТ. Но есть оговорка: это в том случае, если не докажет, что задержка вызвана объективными причинами. Вот только базовый МРОТ – это всего 100 рублей.

Теперь же штраф вырастет в четверо, то есть пассажиру можно рассчитывать на 100 рублей за каждый час задержки. Насколько это серьезная сумма, судить им самим: особенно – если сравнить эти деньги с ценами, например, в столичных аэропортах.

Конечно, пассажир может потребовать от перевозчика возместить ему убытки "в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа", вот только время все равно будет потеряно безвозвратно.