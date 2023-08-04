РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Штрафы за задержки для авиакомпаний вырастут, но останутся смешными

Штрафы за задержки для авиакомпаний вырастут, но останутся смешными
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские авиакомпании с апреля следующего 2024 года начнут штрафовать на более крупные суммы – штрафы увеличатся в четыре раза, однако вряд ли это порадует наших авиапассажиров.

С апреля следующего года суммы штрафов за задержки и просрочки в доставке авиапассажиров, их багажа или груза, вызванные по вине российского авиаперевозчика, вырастут в четыре раза – закон об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин, документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь каждый час задержки рейса или несвоевременной доставки груза вырастет с 25 до 100 рублей, передает РИА Новости.

Безусловно закон нужный – сейчас за каждый час просрочки доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% МРОТ. Но есть оговорка: это в том случае, если не докажет, что задержка вызвана объективными причинами. Вот только базовый МРОТ – это всего 100 рублей.

Теперь же штраф вырастет в четверо, то есть пассажиру можно рассчитывать на 100 рублей за каждый час задержки. Насколько это серьезная сумма, судить им самим: особенно – если сравнить эти деньги с ценами, например, в столичных аэропортах.

Конечно, пассажир может потребовать от перевозчика возместить ему убытки "в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа", вот только время все равно будет потеряно безвозвратно.

Рейсов за границу из Сочи станет больше

Рейсов за границу из Сочи станет больше

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
530 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version