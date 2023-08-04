Рейсов за границу из Сочи станет больше

Опубликовано: 16:09, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прямые рейсы из Сочи в другие страны возобновляет "Россия". Уже в августе можно будет добраться самолетами перевозчика в города Турции, Армению и ОАЭ.

Международные полеты из Сочи вернет в расписание авиакомпания "Россия".

"Международный аэропорт Сочи и АК "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приступают к реализации совместной международной программы с 14 августа 2023 года. Прямые рейсы планируются в города Турции (Стамбул, Анталья, Даламан), Армении (Ереван) и ОАЭ (Дубай). Авиабилеты доступны на сайте "Аэрофлота" по тарифам "эконом" и "бизнес"

– авиагавань

Компания возвращается к пассажирских перевозкам из Сочи по данным направлениям в связи с повышенным спросом туристов. Полеты будут выполняться на лайнерах Superjet 100.